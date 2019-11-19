سائق بدرجة لص.. مباحث أكتوبر تكشف ملابسات سرقة صيني بـ"إسكندرية الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث أكتوبر، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق؛ لاتهامه بسرقة متعلقات شخص يحمل الجنسية الصينية.

تلقى العميد طه فوده رئيس مباحث قطع أكتوبر، بلاغا من "وانج زوينج" صيني الجنسية، مقيم بفندق بالمهندسين، أنه عقب خروجه من "مول مصر"، استقل سيارة تابعة لإحدى شركات خدمات النقل الذكية، مضيفا أنه أثناء سيرهما بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ادعى السائق عطلا بالسيارة وطلب منه مساعدته في دفعها، وفر هاربا بحقيبة ظهر بها جهاز لاب توب وهاتف محمول ومبلغ مالي.

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توصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "عمر. م" ٢٢ سنة، سائق مقيم الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول اكتوبر، ومعاوناه الرائد معتصم رزق والنقيب محمد الصعيدي من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة مستخدما سيارة شقيقه ماركة "كيا سيراتو"، وأرشد عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.