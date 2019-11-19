"كسر دماغه بشاكوش".. تجديد حبس نقاش قتل شقيقه بسبب فيديو إباحي مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس نقاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل شقيقه ودفنه أسفل سلم المنزل، بسبب مشاهدته مقطع فيديو جمع بين زوجته والأخير، في قرية بهرمس، بمنطقة منشأة القناطر.

كشفت التحريات أن المتهم قتل شقيقه بـ" شاكوش" ودفنه، بعد أن شاهد مقطع فيديو جمع بين زوجته وشقيقه "المجني عليه"، فقرر قتله بعد أن افتضح أمره بين أهالي القرية، وتم ضبط المتهم، وكشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة، بورود بلاغ لمركز منشأة القناطر من ربة منزل، 17 سنة، مقيمة بهرمس باكتشاف غياب والدها، 50 سنة، نجار، مقيم بهذا العنوان، عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وبين عمها، 39 سنة، نقاش، داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر بعد تلك المشاجرة.

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وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتم عمل التحريات اللازمة، وتبينت صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وبمواجهة عم المبلغة أقر بحدوث مشادة كلامية وانصراف والد المبلغة عقب ذلك؛ وبإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله.

أسفرت التحريات عن اكتشاف أن العم أقام بمنزل شقيقه المتغيب عقب خلافات بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

بإعادة مواجهة المشتبه فيه، وتضييق الخناق عليه بما ورد من بتحريات اعترف أنه منذ أسبوع شاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه مدته 3 دقائق، فاستدرجه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية قام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل، وتم إخطار النيابة.