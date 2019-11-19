أخبار مصر | الزناتي: الوزار مُطالبة بحماية "حرم المدارس" وأن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: الوزار مُطالبة بحماية "حرم المدارس" وأن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بكفر الشيخ بحضور محامى النقابة كل الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم آسر الشيخ مدرس التربية الرياضية المعتدى عليه بالشوم من بعض أولياء الأمور داخل مدرسة كوم دميس الزراعية بإدارة مطوبس التعليمية مما أدى لكسر ذراعه اليمنى وتم اسعافه فى مستشفى مطوبس المركزى وتركيب شريحتين ووضع ذراعه فى الجبس، كما تم القبض على 3 أفراد من المعتدين على المعلم.

وأعرب "الزناتي" عن بالغ أسفه لاستمرار حالات الاعتداء على المعلمين داخل المدارس، مشدداً على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم آسر الشيخ.

وطالب نقيب المعلمين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتحمل مسئولياتها في الدفاع عن المعلمين وضبط دخول أولياء الأمور إلى حرم المدرسة لمنع حالات الاعتداء عليهم وضرورة إيجاد حل لكل من تسول له نفسه التعدي على مربي الأجيال.

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وأوضح محمد أبو زور نقيب اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بمطوبس فى كفر الشيخ ، أن اللجنة النقابية والإدارة التعليمية أبلغت الشرطة بالواقعة فور حدوثها وتم إلقاء القبض على 3 أفراد من المعتدين على المعلم آسر الشيخ ، وسيتم عرضهم على النيابة خلال أيام.

وكان مجموعة من أهالى أحد الطلاب اعتدوا على المعلم داخل مدرسته كوم دميس الثانوية الزراعية بإدارة مطوبس التعليمية، مستخدمين الشوم والسلاح الأبيض، أثناء محاولته منعهم من التعدى على إحدى الإداريات وابنها الطالب بالمدرسة ، فانهالوا عليه ضربا بالشوم مما تسبب في كسر ذراعه.

وأكد نقيب المعلمين أن وقائع الاساءة للمعلمين مرفوضة وغير مقبولة ولا يمكن لأي شخص عاقل ولديه منطق سليم في الحكم على الأشياء أن يقر مثل تلك التصرفات أو يبررها، وأن النقابة ستبذل كافة جهودها في الدفاع عن أعضائها.