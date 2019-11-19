أخبار مصر | زيارات ميدانية للمصريين الأحرار بالصين للوقوف على تجارب مكافحة الفقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارات ميدانية للمصريين الأحرار بالصين للوقوف على تجارب مكافحة الفقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأتي هذه الزيارة الأولى لليوم الثالث للوفد بالصين لحي سكني للاطلاع على تجربة بناء الحزب على المستوى القاعدي.
هذا وقام الحزب بزيارة العديد من المصانع التي تقوم على حرفة صناعة الخزف التي تشتهر بها تلك القرية، والتي تعد الصناعة الوحيدة ومن خلالها استطاعت القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص عمل والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتلك المقاطعة.
وفي سياق متصل قام وفد الحزب اليوم بتفقد مركز الخدمات الذي يعتمد على اللامركزية في توفير الخدمات للمواطنين عن طريق وجود مندوبين للوزارات بداخله.
كما يوجد داخل المركز أيضًا حضانة للأطفال ومكتبة للقراءة والأهم محاضرات لتعليم المواطنين كيفية فصل القمامة كهدف للحي السكني في الفترة المقبلة وهي إحدى الطرق المستخدمة لمكافحة الفقر.
ثم قام الوفد بزيارة متحف للطائرات الهليكوبيتر واطلع على تجارب التصنيع لتلك الطائرات وكذلك استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في تلك الصناعة الهامة لديهم.
تأتي زيارة وفد المصريين الأحرار، بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بهدف الاستفادة من التجارب الصينية ونقلها لمحافظات مصر وفتح مجالات للصناعات الخزفية في كافة ربوع مصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.