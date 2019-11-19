أخبار مصر | زيارات ميدانية للمصريين الأحرار بالصين للوقوف على تجارب مكافحة الفقر

قام وفد حزب المصريين الأحرار -الذي يزور الصين حاليا- بالعديد من الزيارات الميدانية للاطلاع على تجربة مكافحة الفقر لمقاطعة جينغدشتين.

تأتي هذه الزيارة الأولى لليوم الثالث للوفد بالصين لحي سكني للاطلاع على تجربة بناء الحزب على المستوى القاعدي.

ومن ناحية أخرى، زار الوفد قرية ياولي وهي قرية صغيرة في الريف الصيني القديم ويعتمد اقتصادها في المقام الأول على الزراعة ثم صناعة الخزف، وذلك للاطلاع على تجربة مكافحة الفقر

هذا وقام الحزب بزيارة العديد من المصانع التي تقوم على حرفة صناعة الخزف التي تشتهر بها تلك القرية، والتي تعد الصناعة الوحيدة ومن خلالها استطاعت القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص عمل والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتلك المقاطعة.

وفي سياق متصل قام وفد الحزب اليوم بتفقد مركز الخدمات الذي يعتمد على اللامركزية في توفير الخدمات للمواطنين عن طريق وجود مندوبين للوزارات بداخله.

Advertisements

كما يوجد داخل المركز أيضًا حضانة للأطفال ومكتبة للقراءة والأهم محاضرات لتعليم المواطنين كيفية فصل القمامة كهدف للحي السكني في الفترة المقبلة وهي إحدى الطرق المستخدمة لمكافحة الفقر.

ثم قام الوفد بزيارة متحف للطائرات الهليكوبيتر واطلع على تجارب التصنيع لتلك الطائرات وكذلك استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في تلك الصناعة الهامة لديهم.

تأتي زيارة وفد المصريين الأحرار، بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بهدف الاستفادة من التجارب الصينية ونقلها لمحافظات مصر وفتح مجالات للصناعات الخزفية في كافة ربوع مصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.