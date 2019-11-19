أخبار مصر | حزب الحرية يشيد بمشاركة السيسي في قمة العشرين بألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية يشيد بمشاركة السيسي في قمة العشرين بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا التي تعقد في العاصمة الألمانية برلين، يأتي استكمالا لدور مصر الكبير الذي تؤديه مصر في خدمة ملفات التنمية في القارة الإفريقية سواء في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وقبل ذلك وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر الدورية للإتحاد الإفريقي.

وأضاف زهدي، ألمانيا أطلقت هذه المبادرة في عام 2017 خلال رئاستها مجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها، وتبادل الخبرات بين دول المجموعة وبين الدول الإفريقية في مجالات تنموية واستراتيجية متعددة.

وأشار إلى أن التحرك المصري تجاه مصالح القارة الإفريقية منذ بدء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك الدقيق الجاد المؤثر والمخطط بعناية وخبرات كبيرة من أجل تحقيق الاستفادة القصوي للدول الإفريقية كافة والتي تطمح شعوبها إلي الإستقرار والأمن وفوق ذلك التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر تسعي سعيا محمودا من أجل مشروعات مشتركة بين مجموعة دول العشرين ودول متعددة في القارة بحيث تسهم هذه المشروعات فى الإسراع بوتيرة النمو في القارة،

واعرب زهدي عن تقديره لكل خطوة حرصت مصر عليها من أجل مساعدة الأشقاء في القارة ومن أجل تقوية دعائم الصداقة والعلاقات التكاملية بين دول القارة بعضها البعض وبين دول القارة والعالم، مشيرا إلي أن برنامج الرئيس خلال وعلي هامش الاجتماعيات يشهد العديد من المقابلات حيث يقابل الرئيس المستشارة الألمانية ميركل وعدد من رؤساء الشركات الكبري في ألمانيا وأوروبا من أجل مناقشة فرص الإستثمار في القارة الإفريقية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة.