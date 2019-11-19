أخبار مصر | لتأسيس جيش قوي.. المدارس الحربية في عهد محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتأسيس جيش قوي.. المدارس الحربية في عهد محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمل محمد علي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر على تأسيس جيش وطني قوي إلي جانب مصانع تمد الجيش بالبارود والذخيرة اللازمة، ونظرا لولع محمد علي بالتعليم في ذلك الوقت أولى اهتماما كبيرا بالمدارس الحربية لتخريج ضباط على درجه كبيرة من التأهيل العسكري، وفي هذا التقرير نعرض أهم تلك المدارس الحربية.

مدرسة قصر العيني

أنشئت سنة 1825 مدرسة إعدادية للتعليم الحربي بقصر العيني، كانت تعرف بالمدرسة التجهيزية الحربية، وعدد طلبتها نحو 500 تلميذ يعدون لدخول المدارس الحربية والمدرسة البحرية ثم للمدارس العالية الأخرى، ونقلت إلى أبو زعبل بعد أن خصص قصر العيني لمدرسة الطب، وقد زارها المارشال مارمون سنة 1834، فالتقى بها من التلاميذ 1200 تلميذ.

مدرسة الفرسان بالجيزة

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أنشئت المدرسة الحربية للفرسان بالجيزة في قصر مراد بك فحول إلى ثكنة جميلة للفرسان، وتولى تنظيم المدرسة المسيو فاران من ضباط الإمبراطورية النابليونية ياور المارشال جوفيون سانسير، وتلاميذها من الشبان يتعلمون مناورات الفرسان وحركات المشاة ويلبسون اكسية تطابق ملابس الفرسان الفرنسيين ما عدا القبعة، ويتولى التدريس في هذه المدرسة ضباط لقيادتهم ومدرسون يدرسون لهم اللغتين العربية والتركية.

مدرسة المدفعية بطره

أنشئت في طره مدرسة حربية للطوبجية تولى إدارتها ضابط اسباني يدعى الكولونيل الدون انطونيو دي سيجرا، وهو الذي عرض على محمد علي إنشاءها لتخريج ضباط المدفعية للجيش المصري، وعرض مشروعه أيضا على إبراهيم باشا قائد الجيش العام فنال تأييده، ومن ثم أنشئت المدرسة على الوضع الذي اقترحه الميرالاي سيجيرا.

مدرسة أسوان

مدرسة أسوان هي أول مدرسة حربية أسسها محمد علي باشا على النظام الحديث، وقد أسست مدرسة حربية أخرى في فرشوط، ومثلها في النخيلة وأخرى في ابار جرجا.