أخبار مصر | على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد 8 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد 8 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على أن يعاود المجلس للانعقاد في ٨ ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

