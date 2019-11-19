أخبار مصر | البرلمان يوافق على قرار جمهوري بشأن تعديل اتفاقية "كيوتو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قرار جمهوري بشأن تعديل اتفاقية "كيوتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان، وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.

