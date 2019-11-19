أخبار مصر | البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر وبروناى في التعاون الاقتصادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر وبروناى في التعاون الاقتصادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.