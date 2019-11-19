أخبار مصر | عاجل.. مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف.

وقام الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بدعوة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لحضور لقاء مفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.

وتأتى تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة.

وقررت النقابة، عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة "دار الحكمة" يوم السبت الموافق ٢٣ نوفمبر الحالي فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.