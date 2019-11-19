أخبار مصر | البرلمان يوافق على قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

ووافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.

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وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان، وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.

