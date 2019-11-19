أخبار مصر | براتب يصل لـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل لـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة لبيع المنتجات الغذائية براتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتضمن الوظائف المتاحة في الشركة، 10 أفراد أمن بجانب 7 منسف ارفف، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، وأن لا يتعدى عمرهم عن 36 عاما، وذلك براتب 1950 جنيه.

وتوفر الشركة فرص عمل لـ7 شيف مخبوزات خبرة سنة، وعمره لا يتعدى الـ47 سنة، بالإضافة إلى 5 عمال فني تبريد وتكييف حتى 40 عاما، براتب يبدأ من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.

وتطلب 7 منسقين مخازن حتى 36 سنة، براتب 2300 جنيه، و2 مشرفي صيانة، لا يتعدى عمرهم الـ50 عاما، براتب يبدأ من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه.

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ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، توفير خطوط مواصلات للميادين الرئيسية.

وتنوه الشركة بأن أماكن العمل داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

وعلى من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، الأستاذة رباب والأستاذة ياسمينا، 01060004235.

