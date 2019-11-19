أخبار مصر | تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال الـ 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال الـ 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، العديد من الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار مبادرة حياة كريمة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

حيث أقامت أمانة مستقبل وطن بالقاهرة بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمدينة بدر، وفي محافظة مطروح قام الحزب بتنظيم ورشة عمل حول تدريب المزارعين على تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب قيام أمانة الشرقية بتنظيم معرض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة.

كما وزعت أمانة مستقبل وطن بالإسكندرية كمية من الملابس الشتوية بالمجان، بالدخيلة ومينا البصل، فيما قامت أمانة الغربية بتوزيع عدد من البطاطين بطنطا أيضا، وقامت أمانة الحزب بالإسماعيلية بتنظيم قافلة طبية بكافة التخصصات للكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وقامت أمانة الحزب بالمنيا بتنظيم قافلة طبية أيضا فضلا عن توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة.

وفي محافظة الوادي الجديد، قام الحزب بتنظيم زيارة لمستشفى الفرافرة المركزي وتوزيع الهدايا على المرضى بحضور قيادات الحزب كما تم فتح منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بمحافظة سوهاج، وقامت أمانة قنا بتوزيع عدد من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز فرشوط، كما وزعت أمانة البحر الاحمر كمية من اللحوم والمواد الغذائية بالمجان بمنطقة المثلث الجنوبي.