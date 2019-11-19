أخبار مصر | تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غانا بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع رئيس "إفريقية النواب" مع سفير غانا بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، السفير ويلفريد ني سفير دولة غانا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك لدعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان على أهمية غانا كدولة محورية في أفريقيا بالنسبة لمصر وعلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، على رغبة لجنة الشئون الأفريقية في التواصل مع البرلمان الغاني، وبحث فرص التعاون بين مصر وغانا خاصة لشباب البلدين.

وأعرب السفير عن سعادته للقاء أعضاء اللجنة بالبرلمان المصرى، وأشاد باستقبال الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري لرئيس برلمان غانا عند زيارته للقاهرة، وثمن دور مصر في مساعدة غانا لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

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وأكد على ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وأشار أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام القادم. وأشار إلى امتلاك مصر للخبرات والكفاءات التي من الممكن أن تستفيد بها دولة غانا، فمصر لديها تكنولوجيا زراعية، بالإضافة إلى احتياج دولة غانا للخبرات المصرية في مجال استخراج البترول والغاز وإعادة تكريره.

كما ناشد الجانب المصري بالمساهمة في إنشاء قاعة مؤتمرات بغانا أسوة بما في شرم الشيخ.

وأوضح السفير بأنه من المتوقع حضور السيد رئيس غانا منتدى الاستثمار الذي سوف يعقد بالعاصمة الإدارية، لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات بين الدول الأفريقية وغيرها، للتطلع إلى خلق فرص استثمارية بين البلدين في كافة المجالات المختلفة.