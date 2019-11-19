أخبار مصر | وفد إماراتي يزور "التضامن" للاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد إماراتي يزور "التضامن" للاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم الثلاثاء، الوفد الإماراتي الذي يزور مصر حاليا بهدف الاستفادة من خبرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن طريق إجراء معايشة على مدار أسبوع للاستفادة من تجربة مصر في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات.

وتحدثت والي مع الوفد عن التجربة المصرية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وما حققه الصندوق من نجاحات خلال السنوات الماضية، متمنية للضيوف طيب الإقامة والاستفادة القصوى من التجربة الناجحة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وضم الوفد كل من السيد عبد الله حسن مطر مدير مركز حماية الدولي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، خليل ميرزا رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولي، والسيدة خولة جابر سلطان رئيس قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة بمركز حماية.

ومن الجدير بالذكر أن الوفد من المقرر أن يزور خلال تواجده فى القاهرة أحد المراكز العلاجية التابعة للخط الساخن "16023" وزيارة مقر دراسة أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني" بجامعة القاهرة في الشرق الأوسط وزيارة بيت التطوع أول مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية وبالتحديد داخل جامعة القاهرة لاستثمار طاقات الشباب في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات.