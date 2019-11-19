مصر | بـ"4 أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على خفير أرض بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4 أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على خفير أرض بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على خفير أرض، وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية و58 طلقة نارية، بمنطقة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات للرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم بحيازة خفير أرض بشارع ربيع الجيزي بنطاق القسم، أسلحة نارية وذخائر.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية لضبطه، وتمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية ( بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وفرد خرطوش و58 طلقة نارية )، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بما توصلت إليه التحريات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.