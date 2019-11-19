مصر | سائق يسرق متعلقات شاب صيني بأكتوبر: "انزل زق معايا"

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من "وانج زوينج"، صيني الجنسية، ومقيم بفندق بمنطقة المهندسين، يفيد بأنه عقب خروجه من مول مصر استقل سيارة قرر سائقها أنه "سائق بشركة سيارات" وأثناء سيرهما بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ادعى عطل السيارة وطلب منه مساعدته في دفعها وفر هاربا بحقيبة ظهر بها تليفون ولاب توب ومبلغ مالي.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عمر.م"، 22 سنة، سائق ومقيم ابو جندير بمحافظة الفيوم، بالسيارة كيا سيراتو ملك شقيقه.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطه تمكنت القوات من ضبطه والسيارة وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.