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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أعمال الصيانة والترميم للكنيسة الأثرية بجبل الطير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم أعمال الصيانة والترميم والتجديدات التي تجري بالكنيسة الأثرية بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، تحت إشراف وزارتي السياحة والآثار، وكان في استقبال المحافظ القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط.
وأوضح المحافظ أن صيانة وترميم الكنيسة الأثرية، تأتي ضمن الأعمال الخاصّة بضم كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير لمسار رحلة العائلة المقدسة عقب إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لتكون بذلك الكنيسة مزاراً سياحياً يقصده الملايين على مدار العام ليس فقط على المستوى المحلى بل من جميع أنحاء العالم.
وتشمل الأعمال التي تنفذها مطرانية سمالوط انشاء فندق العائلة المقدسة، بطاقة تصل إلى 44 غرفة، حيث يتكون من (كافتيريا – مطعم- غرف إقامة)، وذلك لاستقبال زوار الكنيسة، كما شملت الاعمال أيضاً فك وتركيب البازلت بعرض واحد متر في الاتجاهات الأربعة للكنيسة على أن يتم رد الشيء لأصله من خلال التنسيق الكامل مع المطرانية.
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