شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكسيموس: الكهنة ليسوا معصومين من الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تؤمن بعصمة أحدٍ، لأن الإنسان طالما في الجسد فهو مُعرض للحروب والضعف، وسر الكهنوت المقدس وإن كان يُعطي الشخص كرامةً روحيةً، لكنه لا يعطيه عصمةً ولا توجد نعمة تلغي نعمة، بمعنى أن نعمة الكهنوت لا تلغي نعمة الحرية التي خُلق عليها الإنسان.

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وأوضح «ماكسيموس» – خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثانى لسيمينار المجمع المقدس المنعقد حاليًا في مركز لوجوس البابوى بدير وادى النطرون ويستمر ايام – أن الكنيسة تقدر كرامة الكهنوت جداً، وتقدر تعب الآباء الكهنة في الخدمة، ولكننا لا ننكر وجود بعض الضعفات في كل جيل وعلى كل مستوى.

وأشار إلى أن الأب الكاهن المُشكل أو المُشكلة هو الذي يُصر على الخطأ ويستمر فيه رغم النُصح والتوجيه كلنا تحت الضعف وتحت الخطأ ولكن المشكلة هي في الإصرار على الخطأ، وربما إنكار أنه خطأ من أساسه مشيرا إلى ان الانحراف يحدث عند غياب الهدف عن العين وإهمال الحياة الروحية الداخلية، إهمال حياة التوبة المستمرة، فقدان حرارة العبادة في المخدع، وربما يكون الدافع في البداية ظاهره صالح وهو الافتقاد، الأنشطة، حل مشاكل الناس ومع عدم توقف الشعب عن طلب المزيد من الرعاية، يدخل الراعي (منا) في دوامة متصلة حتى يهمل أساسيات العمل الروحي.

ولعلاج الانحراف والضعفات قال أنه قبل الرسامة يجب على الأب الأسقف التأني في الرسامة جداً لابد من معرفته شخصياً وفي الخدمة لمدة طويلة لا للسرعة والزمن لصالح الحقيقة ومعرفة زوجة الكاهن جيداً طباعها، مدى نجاح حياتهم الأسرية لا لسرعة الزواج وسرعة الرسامة والتأكد من سلامة العلاقة في البيت الكاهن يحمل الكنيسة وزوجته تحمل الكاهن الذي يحمل الكنيسة والتأكد من خلفية الكاهن العقيدية مَن تربى من صغره في كنيسة طائفية، تعليمه وروحه تنطبع وتظهر فيما بعد وأن يكون الكاهن شبعان بكل معاني الكلمة شبعان روحياً ونفسياً ومادياً مطالبا بضرورة اجراء الكشف الطبي للأب الكاهن قبل الرسامة عند متخصص خادم مسيحي أنا بعد الرسامة فلابد من عقد جلسات روحية متقاربة بين أبونا الأسقف والكاهن لمتابعة أحواله، والاطمئنان عليه وعلى أسرته وخدمته ومساعدته في حل مشاكله.