شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم أتوبيسين قادمين من القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، منذ قليل، برفقة مدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير ماري مينا ببرج العرب. وذلك بمستشفى العامرية العام، للإطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم.

وخلال الزيارة؛ اطمئن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة ٣٠ شخصًا، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

Advertisements

وأكد المحافظ على أنه تم توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين. مشيرًا إلى أنه تم خروج ١٦ حالة منهم بعد تلقيهم الرعايا الطبية اللازمة، وباقي المصابين حالاتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقا للتقارير الطبية.

واستفسر المحافظ من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها في الحال، مشيدا بمستشفي العامرية العام وتقديمها الخدمات الطبية على أعلي مستوي، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين امتثالهم للشفاء التام.

وأكد المحافظ بأنه بمجرد ورود بلاغ بوقوع الحادث تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد، وشدد على جميع المسئولين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير العناية الطبية اللازمة للمصابين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، والدكتور مصطفي حسين الطويل، مدير مستشفي العامرية، والقس ارساني جابر، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدين بالعامرية، وكهنة كنيسة السيدة العذراء المصرة شبرا، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

زيارة محافظ الاسكندرية لمصابي حادث دير مارمينا برج العرب

زيارة محافظ الاسكندرية لمصابي حادث دير مارمينا برج العرب

زيارة محافظ الاسكندرية لمصابي حادث دير مارمينا برج العرب

زيارة محافظ الاسكندرية لمصابي حادث دير مارمينا برج العرب