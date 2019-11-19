الطالب يوسف تامر النبوى يفوز بمقعد أمين اتحاد طلاب مدارس الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الطالب يوسف تامر النبوى، بمقعد أمين اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة عقب إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المديرية. وفاز الطلاب محمد جمال ياسين إدارة الدقى بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ونورهان رضا إدارة العجوزة مقرر اللجنة العلمية وسندس حسام الدين إدارة كرداسه الأمين المساعد وعلي محمد سيد إدارة الوراق مقرر اللجنة الدينية والثقافية، وهناء محمود أحمد إدارة العياط مقرر اللجنة الرياضية والكشفية ومها فاروق حشمت إدارة جنوب الجيزة مقرر اللجنة الفنية. Advertisements وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت خلال الفترة الماضية فى إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية ثم المديريات ومن المقرر أن تعقد انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة وتشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس.







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