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شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب يوسف تامر النبوى يفوز بمقعد أمين اتحاد طلاب مدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وفاز الطلاب محمد جمال ياسين إدارة الدقى بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ونورهان رضا إدارة العجوزة مقرر اللجنة العلمية وسندس حسام الدين إدارة كرداسه الأمين المساعد وعلي محمد سيد إدارة الوراق مقرر اللجنة الدينية والثقافية، وهناء محمود أحمد إدارة العياط مقرر اللجنة الرياضية والكشفية ومها فاروق حشمت إدارة جنوب الجيزة مقرر اللجنة الفنية.
وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت خلال الفترة الماضية فى إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية ثم المديريات ومن المقرر أن تعقد انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة وتشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس.
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