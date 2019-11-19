شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا على هامش قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مذكرات تعاون وتفاهم مع الجانب الألماني، وذلك على هامش اجتماعات قمة العشرين أفريقيا والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم، الثلاثاء، فى فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.

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وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته فى المشاركة بقمة العشرين وأفريقيا، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من أهمية، مؤكدا أن القمة تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق.