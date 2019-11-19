شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يفتتح المكتبة الباباوية المركزية بدير الانبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر
شارك في الافتتاح عدد كبير من أساقفة المجمع المقدس المشاركين في سيمنار الآباء الأساقفة الذي يستضيفه الدير منذ أمس.
وجه البابا تواضروس ،الشكر لكل المساهمين في تأسيس مشروع المكتبة إذ زخرت بكتابات مسيحية كلاسيكية وأعداد قديمة من مجلة مدارس الأحد وعدد من الكتب والمخطوطات النادرة.
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