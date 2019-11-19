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البابا تواضروس الثانى يفتتح المكتبة الباباوية المركزية بدير الانبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، المكتبة الباباوية المركزية بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون

شارك في الافتتاح عدد كبير من أساقفة المجمع المقدس المشاركين في سيمنار الآباء الأساقفة الذي يستضيفه الدير منذ أمس.

 

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وجه البابا تواضروس ،الشكر لكل المساهمين في تأسيس مشروع المكتبة إذ زخرت بكتابات مسيحية كلاسيكية وأعداد قديمة من مجلة مدارس الأحد وعدد من الكتب والمخطوطات النادرة.

 

 

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