شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تنظم حملة بيطرية إرشادية لمربى الماشية فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم جاد، رئيس الحملة القومية البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين، بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، إنه تم إرسال قوافل بيطرية علاجية بالمجان للماشية بمختلف المحافظات، الممولة من برنامج التنمية الزراعية.

وأضاف رئيس الحملة القومية البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين لـ ”الخليج 365” أن هناك تكليفات من مدير معهد بحوث التناسليات، باستمرار العمل بمختلف المحافظات للنهوض بالثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، متابعا أن القوافل العلاجية لمعهد بحوث التناسليات تواصل عملها بمحافظة أسوان وعدة مناطق بكوم أمبو وتشمل نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية.

وتابع "جاد " أن القوافل العلاجية للماشية، فحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.