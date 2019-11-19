شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 16 ألف متر أراضى دولة بحى الخليفة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق نفذ حى الخليفة، حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة أسفرت عن استرداد 16 ألف متر مكعب من أراضى الدولة، حيث تم تنفيذ قرارات أرقام 9 لسنة 2013 و 189 - 200 لسنة2018 و9-23 لسنة 2019 بطريق الاتوستراد وشارع الخلاء ارتباطا بمعاينتها على الطبيعة.
شارك فى الحملة العميد حاتم السبع رئيس حي الخليفة واللواء مساعد فرقة جنوب القاهرة و مأمور قسم شرطة الخليفة و قائد شرطة المرافق و مدير منطقة الإسكان ومسئولى ومشرفى المتابعة الميدانية وقوة أمنية، تحت إشراف اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
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