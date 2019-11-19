شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز استخدام كريمات لإنبات الذقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول استخدام كريمات إنبات شعر الذقن جاء نصه :"ما حكم استخدام كريمات تنبت الذقن؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً فى رد مقتضب :"هذا جائز ولا حرج فيه".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.