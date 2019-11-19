أخبار مصر

الجمعية العمومية العادية لفرعيات نقابة الزراعيين بالمحافظات أول ديسمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية العادية لفرعيات نقابة الزراعيين بالمحافظات أول ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية فى المحافظات، يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لها، فسيتم الدعوة للانعقاد الثانى يوم الأحد 15 ديسمبر 2020.

 

وأوضح خليفة، لـ ”الخليج 365”، أن جدول الأعمال يتم تحديده من قبل كل نقابة فرعية وفق مطالب أعضائها واقتراحاتهم، بجانب مناقشة الميزانيات، وتقارير لجان النقابات والأمناء.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العمومية العادية لفرعيات نقابة الزراعيين بالمحافظات أول ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا