شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية العادية لفرعيات نقابة الزراعيين بالمحافظات أول ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية فى المحافظات، يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لها، فسيتم الدعوة للانعقاد الثانى يوم الأحد 15 ديسمبر 2020.

وأوضح خليفة، لـ ”الخليج 365”، أن جدول الأعمال يتم تحديده من قبل كل نقابة فرعية وفق مطالب أعضائها واقتراحاتهم، بجانب مناقشة الميزانيات، وتقارير لجان النقابات والأمناء.