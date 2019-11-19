شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات قمة العشرين وأفريقيا بمقر المستشارية الألمانية بمشاركة السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل قمة العشرين وأفريقيا فى العاصمة الألمانية برلين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمقر المستشارية الألمانية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم، الثلاثاء، فى فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته فى المشاركة بقمة العشرين وأفريقيا، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من أهمية، مؤكدا أن القمة تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق.
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