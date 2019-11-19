شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة: منح تأشيرات دخول فى المطار لمواطنى المغرب العربى بشروط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن نظام منح التأشيرة لمواطنى المغرب العرب، شهد بعض التيسيرات والتى بدأت التطبيق الشهر الماضى، حيث تم السماح لمواطنى المغرب العربى والعراق ممن لديهم إقامة فى أوروبا أو الخليج العربى أو تأشيرة شنجن، بالحصول على تأشيرة فى مصر لدى وصولهم المطار.
وقال الشاعر، لـ"الخليج 365" إن مصر تخسر نسبة سياحة ليست بالقليلة من تلك الدول بسبب اجراءات التأشيرة، قائلا :" تسهيل التأشيرة سيرفع الإعداد من تلك الدول بنسبة كبيرة، ولكن نشكر المسئولين على قرارهم الاخير، وأتمنى أن يتم فتحها لكل مواطنى المغرب العربى دون استثناء".
وشدد الشاعر، على أن قطاع السياحة فى حاجة إلى إجراء تعديلات سريعة على نظام التأشيرة، ودراسة الأنظمة المطبقة فى الدول الأخرى، وكيف تطور نظام التاشيرة الإلكترونية، لأن هذا سيخدم قطاع السياحة.
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