شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة دايف العالمية تعلن فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص بالعالم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة " دايف ترافل " فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2019، والذى أجرته مجلة دايف البريطانية أحد أشهر المجلات العالمية فى مجال الغوص لمتابعيها، واستمر التصويت على المسابقة لمدة عام وتم الاختيار ما بين عدد كبير من وجهات الغوص السياحية، وشارك به ما يزيد عن 20 ألف غواص حول العالم.

وقالت المجلة، إنه للسنة الثالثة على التوالى، تتصدر إندونيسيا قائمة أفضل الوجهات للغوص، نظرًا لكونها أكبر جزيرة فى العالم وتمتلك تنوعًا بيولوجيا، ويتم التصويت عليها باستمرار كأفضل وجهة فى العالم لرياضة الغطس لأنها فى الواقع أفضل وجهة للغوص فى العالم.

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واحتلت مصر المرتبة الثانية فى هذا العام، محرزه تقدم عن العام الماضى حيث حلت فى المركز الثالث فى عام 2018، لافتة إلى أن العديد من مراكز الغوص المصرية ستسعد بمكانة الدولة فى المراكز الثلاثة الأولى، حيث يعتبر العديد من الغواصين أن البحر الأحمر المصرى هو أفضل مناطق الغوص فى العالم، وتشير الأرقام هذا العام إلى أن إندونيسيا قد يكون لها منافس - وهى مصر - فى جوائز DIVE للسفر لعام 2020.

وقالت المجلة، إن البحر الأحمر المصرى يحتوى على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة، ومئات الأنواع من الأسماك (20% منها مستوطنة)، والشعاب المرجانية المذهلة والجدران الدرامية وصناعة الغوص الراسخة.

ومن أبرز المناطق هى محمية رأس محمد - حيث قالت المحلة أن هذه النقطة المثيرة هى مكان بين البحر الأحمر وخليج العقبة، وهى بلا شك واحدة من أفضل مواقع الغوص على الأرض، وجزيرة الأخوين واحدة من أفضل الوجهات للسباحة.