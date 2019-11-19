شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا، والتى تنعقد فى العاصمة الألمانية برلين. تنطلق بعد قليل قمة العشرين أفريقيا فى العاصمة الألمانية برلين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأ توافد القادة المشاركين بالقمة على مقر انعقادها بالمستشارية الألمانية. Advertisements كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك اليوم، الثلاثاء، فى فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته فى المشاركة بقمة العشرين وأفريقيا، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من أهمية، مؤكدا أن القمة تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق.

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