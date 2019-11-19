شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان اليمنى: الشكر للرئيس السيسى المثابر الجسور على التسهيلات المقدمة لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سلطان سعيد المراكبى رئيس مجلس النواب اليمنى، الشكر لشعب مصر وقيادته الرائدة، قائلا : نشكر مصر ورئيسها العربى المثابر الجسور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته على التسهيلات وحسن الضيافة لليمنيين الذين أجبرتهم الحرب على أن يغادروا البلاد واستقروا فى هذا البلد الكريم.

وأضاف خلال لقائه بالدكتور على عبد العال اليوم بمجلس النواب اليوم، "نتعشم أنا وزملائى مزيدا من التسهيلات والمميزات التى يستحقها إخوان لكم جار عليهم الزمن".

وتابع:"نعم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين برعاية قيادتها الحكيمة وشعبها الطيب وقد تقاطر اليمنيون إليها من بلدهم الجريح لأنها ملجئهم وكأنهم الأمن مطمئنين للعيش فيها ومساهمين في نشاطها الاقتصادى بما توفر لديهم من مال لأن مصر بعظمتها وثقافتها وأخلاقها وانسانيتها وعروبتها الحاضنة لاشقائها العرب".

Advertisements

وأضاف:" ها هو اليمنى والليبى والسوري والعراقي وكل عربي جار عليه الزمن أتى إلى أرض الكنانة مصر بين اخوة كرام.. نقدر لمصر ذلك وندرك أن حقها السياسى والسيادى باتخاذ الإجرءات التى تراها مناسبة لكن مصر عودت العرب وكل وافد إليها أنها كنانة الله فى الأرض".

وأضاف:"نحن كيمنيين لم نكن يوم من الأيام نتعامل إلا أننا جزء لا يتجزأ من نسيج مصر وقد خصتنا القوانين المصرية بميزات مقدرة فى قلب كل رجل وامراة فى بلادنا".