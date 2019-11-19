شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «ممكن أحاسب النواب على المغادرة بدون إذن.. بس أنا بفوتها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المجلس ليس ساحة لإلقاء الخطب»، جملةُ قالها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مضيفًا أن عدد كبير من البيانات العاجلة، التي تقدم بها النواب، تخرج عن الإطار الذي حددته اللائحة التنفيذية التي أعدها المجلس للبيانات العاجلة.

وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، أن بعض النواب ألقوا بيانات عاجلة في الجلسات الماضية، ويرغبون في إلقاء بيانات خلال الجلسة الحالية، وهو لن يحدث حتى لا تكون الجلسة حكرًا على أحد.

وانتقد «عبدالعال»، مغادرة بعض النواب لقاعة المجلس، حال عدم حصولهم على الكلمة، مشددًا على أنه ليس من حق النائب مغادرة القاعة إلا بإذن من رئيس البرلمان، مداعبًا النواب: «أنا ممكن أحاسب النائب على المغادرة بدون إذن بس أنا بفوتها».