شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» لنائب: «ماتمشيش ورا مرتضى.. مشاكله كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار داعب علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، النائب محمد الحسيني، نائب دائرة بولاق الدكرور، وحذره أكثر من مرة بسبب حديثه مع النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. وقال عبدالعال للنائب: «يا حسيني ماتمشيش ورا مرتضى عشان أنت عارف». وأثناء الجلسة عاود عبدالعال توجيه حديثه للنائب، قائلاً: «يا حسيني.. مرتضى منصور مشاكله كتير وأنت لو فضلت وراه هينولك من الحظ جانب».

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