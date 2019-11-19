شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا توقعّان 6 اتفاقيات للتعاون المالي والفني بـ300 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر وألمانيا، الثلاثاء، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، على هامش اجتماعات مبادرة التعاون مع إفريقيا، بالعاصمة الألمانية، برلين.

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وقّع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانى، على كل من اتفاقيتى للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة اجمالية تبلغ 44،9 مليون يورو، لتمويل عدة مشروعات في مجالات، كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل.

وذلك بجانب اتفاقيتى التعاون المالي والفني لعام 2018، بقيمة إجمالية تبلُغ 101 مليون يورو لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبروتوكول للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفني.

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة كرسيتين بوك المفوض الإقليمي لدول الجوار والشرق الأوسط ودول المغرب بالمكتب الألماني الخارجي، على الخطابات المتبادلة في مجال الهجرة، منحة بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.