شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الأشعة التداخلية بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيري دو بير، خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلي والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرا.

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