شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير الياباني.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعة المصرية اليابانية، الثلاثاء، احتفالية بدء الدراسة للعام الأكاديمى 2019 – 2020 بالمقر الدائم للجامعة، بمدينة برج العرب، بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير الياباني بالقاهرة، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بالإشراف على تنفيذ المقر الجديد للجامعة.

وفي بداية الاحتفال أعربت إحدى طالبات الماجستير من إفريقيا عن سعادتها البالغة بالمستوى العلمي الراقي، الذي حصلت عليه بالجامعة، في إطار برنامج للمنح الدراسية مقدم لعدد من الدول الأفريقية في غرب ووسط القارة بتمويل من الجايكا.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن مناخ الدراسة بالجامعة وكذا تطور مراحل الإنشاء بالمقر الجديد في مدينة برج العرب، وفي بداية كلمته خلال هذه المناسبة أعرب الدكتور أحمد الجوهرىي، رئيس الجامعة، عن سعادته بالاحتفالية الأولى التي تقام في الحرم الجديد الذي استقبل الطلاب بالفعل، بالإضافة إلى تدشين محطة كهرباء الطاقة الشمسية المقدمة بمنحة من اليابان وتنتج طاقة نظيفة مقدارها ٦٥٠ كيلو وات.

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وأشاد بدعم مصر الذي كان فارقاً وكبيرا ولولاه ما تحقق هذا الإنجاز علميًا وإنشائيًا، مشيرًا إلى أن الدراسة هذا العام تبدأ بالمرحلة الأولى بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحة 200 فدان، وتشغل نسبة المباني 17% فقط من مساحة الحرم الجامعي المصمم، بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية.

فيما وجه السفير الياباني بالقاهرة الشكر للحكومة المصرية ورئيس مجلس أمناء الجامعة السفيرة فايزة أبوالنجا، مشيدًا بحجم وتنوع التعاون بين مصر واليابان في مجالات عدة علمية وثقافية وتنموية.

وحرصت السفيرة فايزة أبوالنجا في كلمتها على توجيه الشكر للجانب الياباني على جهوده الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية، وما قامت به مصر، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعة المصرية اليابانية بشكل خاص ومنظومة البحث العلمي في مصر بشكل عام.

وأضافت أن مصر أنفقت ما يزيد عن 5 مليار ونصف المليار جنيه، لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية، وأن سعادتها الشخصية لا توصف لتحقيق هذا الحلم الذي يعود إلى ١٧ سنةً ماضية.