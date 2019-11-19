شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يطالب بالكشف عن قرارات «القيم» ضد النواب: «ماذا حدث لنائب الفيديو الجنسي؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أسامة هيكل بعرض نتائج مل تتوصل إليه لجنة القيم بشأن عدد من النواب.

وقدّم «هيكل» بيانًا عاجلًا، قائلًا: «البيان يتناول شأن داخلي في المجلس الذي تعنينا صورته امام الرأي العام».

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وأضاف: «أخاطب في بياني ضمير النواب، فإذا كنا نحاسب الحكومة، يجب أن نحاسب أنفسنا أولًا، وأتساءل عن بعض الأمور التي لا أجد لها إجابة، فنحن لدينا أحكام قضائية ضد نواب وبعضها ينفذ بالفعل مثل نائبة في الفيوم تنفذ حكمًا، منذ أكثر من عام، ومن حق أهالي دائرتها أن يكون لهم نائب».

وتابع: «المجلس أعلن منذ أيام تشكيل لجنة القيم بشكلها الجديد، وأتساءل عن دورها، فهناك نائب قام بتسريب فيديو جنسي، وتمت إحالته للقيم، وانتهت إلى قرار لم يعرض علينا حتى الآن، متى سيتم عرضه، وإلى متى سنتستر على جرائم من حقنا أن نعرف ماذا حدث بها، أطالب بعرض قرارت القيم على القاعة ولا نتستر على فاسدين».

وعلّق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: «نحن لا نتستر على فاسدين، ولكن هناك إجراءات وأولويات في بعض الوقائع، ولكن أولويات العرض تخضع لقاعدة الملائمة ولها جبهتين داخلية وخارجية، وأنا لا أريد أن أصدر صورة للرأى العام، هذه الاجراءت كالتشريع يجب على المشرع أن يأخذ في الاعتبار الأثر المترتب عليها».

وأضاف: «طبقًا لما يفرضه ضميري المهني والوطني، أراعي مصالح الدولة العليا في اتخاذ أي إجراءات داخل القاعة، وعدم عرض الأحكام واجبة النفاذ الصادرة ضد النواب، يرجع إلى أن الجدول التشريعي كان ضاغطًا علينا وأصدرنا أكثر من 600 تشريع».