شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب» يطالب بسقف زمني لتسوية «قضايا الشيكات» قبل رفع الحصانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، بوضع سقف زمني للنواب لتسديد الشيكات المحررة ضدهم، مؤكداً على مبدأ احترام الأعضاء للحصانة التي يتمتعون بها.

وقال «حسب الله» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، إنه «تم طرح طلبات من النائب العام لرفع الحصانة عن بعض النواب، وأن المجلس أعطى مهلة للنواب لتسوية هذا الأمر مع التأكيد على أن «إليك» أداة وفاء يجب أن يوفي بها النائب»، مشيرًا إلى أن «رئيس مجلس النواب أعطى درساً للنواب في حجية الشيك، إلا أن بعض النواب يدافعون عن موقفهم بحجة الكيدية، رغم أنه لا كيدية في تحرير الشيكات بدون رصيد«

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وأضاف أن «نتيجة إعطاء الفرصة للنواب لتسوية الشيكات المحررة ضدهم، يتم استخدامها الآن للإساءة للبرلمان بزعم حماية النواب في قضايا شيكات، لأن البعض لم يوفي بهذه الالتزامات، بعد أن أعطا البرلمان لهم مهلة لتسوية الأمر».

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلًا إنه «جلس مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكانوا مقتنعين أن قضايا الشيكات بدون رصيد ليست قضايا كيدية، ويعلمون ذلك جيداً، ولكن النواب يحاولون مع الأعضاء المحرر ضدهم شيكات، بإمهالهم مدة للسداد والتسديد كنوع من حفظ التوازن، ولكن آن الأوان أن يبرأ المجلس نفسه بنفسه».

وحاول النائب محمد هاني الحناوي ( باعتباره أحد المتهمين بتحرير شيكات بدون رصيد) طلب الكلمة للدفاع عن قضيته، ورفض رئيس المجلس السماح له قائلًا: «الكلام مش ليك ولم يوجه أحد الحديث لك وقضيتك مافيهاش كيدية».