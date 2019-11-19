شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن جميع مراكز المحافظة البيطرية، ستبدأ السبت القادم 23 نوفمبر، في تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وجه «عثمان» مديري الإدارات البيطرية بالمراكز التسع ومديري الإدارات الفنية بتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب اتباعها ضماناً لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.

وناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.