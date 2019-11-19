شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ينتقد تأخر تطوير «سوق السيدة»: «بتّشتم».. وعبدالعال: «كلنا بنتشتّم وإيه يعني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتقد النائب جمال الشويخ نائب دائرة الخليفة، تأخر المحافظة في تطوير سوق السيدة عائشة. وقال «الشيوخ» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إنه كلما مر من السوق يتعرض لكم هائل من الشتائم والسباب، بسبب عدم تنفيذ المشروع، قائلاً: «مشروع التطوير بقاله سنتين ولم ينفذ» وتابع: «كل ما بمشي في السوق بتشتم من الناس». فرد رئيس المجلس ضاحكاً: «بيعملولك دعاية انتخابية ببلاش أهو» ورد النائب متعجباً:«بالشتيمة؟ّ» وفاجئه رئيس المجلس قائلاً: «خدمة المواطن بقى.. وإحنا كلنا بنتشتم وإيه يعني».

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