شكرا لقرائتكم خبر عن شارع «البرادعي» يثير أزمة في دمياط: «البورسعيدية زعلانين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار قرار محافظ دمياط الدكتورة منال ميخائيل، حالة من الغضب بين أهالي محافظة بورسعيد، بسبب قرارها بتغيير اسم أكبر شوارع مدينة رأس البر الذي يحمل اسم «بورسعيد» إلى اسم شارع الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط ووزير الإسكان الأسبق.

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وبينما أرجعت «ميخائيل» القرار إلى «جهود البرادعي الملموسة والمبذولة للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة خلال فترة توليه قيادتها خلال الفترة من 2004 وحتى 2011»، حسبما ذكرت خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد واللواء خالد جاد الله مساعد مدير الأمن، إضافة إلى القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسؤولي المرور والحماية المدنية.

أهالي بورسعيد، عبروا عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" عن غضبهم من قرار المحافظة، معتبرين أن "تغيير اسم شارع بورسعيد أكبر شوارع مدينة رأس البر وأشهرها على الإطلاق إلى اسم الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط، ووزير الإسكان الأسبق، يمثل عدم تقدير لقيمة وتاريخ المحافظة الباسلة التي دافع أهلها ضد العدوان، وضربت مثالا للكفاح والنضال".

وقال الأهالي إن قرار الدكتورة منال ميخائيل إساءة لتاريخ محافظة بورسعيد وشعبها التي يطلق اسمها على ما يقرب من 300 شارع في كافة أنحاء العالم