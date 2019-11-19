شكرا لقرائتكم خبر عن وسط هتافات تُندد بالإرهاب.. تشييع جثمان المجند محمد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز ملوي بالمنيا جثمان الشهيد محمد محمود سيد، 19 سنة، مجند بالقوات المسلحة، واستشهد أثناء عمليات تمشيط بمنطقة الشيخ زويد في سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة.

أقيمت صلاة الجنازة بمسجد ديروط، مسقط رأس المجند، بحضور العقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري، واللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوي، وقيادات سياسية وشعبية وتنفيذية، وسط هتافات تُندد بالإرهاب.