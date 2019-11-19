شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أحد «طفلي السلم» بالغربية إلى مستشفى للاطمئنان عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت مديرية التضامن بالغربية تشكيل لجنة من قيادات الوزارة للإشراف على نقل الطفل «يازن» 3 شهور، أحد طفلي «واقعة السلم» ابن المطرب «شادي ال»، وزوجته «سها. ا»، إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومعرفة مدى صحة إصابته بثقب في القلب من عدمه. جاء ذلك بعدما تردد إصابته عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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