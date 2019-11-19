شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل فهمي: الإدارة الأمريكية عاقدة العزم على هدم أسس عملية السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف نبيل فهمي وزير الخارجية السابق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ «غير متسقة مع القانون الدولي»، بأنها خرق فادح لقاعدة عدم جواز الاستياء على الأراضي بالقوة، والذي تعتبر أهم قواعد القانون الدولي الذي حكمت عملية السلام العربية الإسرائيلية.

وأكد «فهمي» أن هذه التصريحات دليلًا جديدا على أن الإدارة الأمريكية عاقدة العزم على هدم أسس عملية السلام، وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني .

وتوقع «فهمي» أن تواصل الإدارة الأمريكية هذا النهج ،لإرضاء اليمين اليهودي الأمريكي خلال الحملة الانتخابية، خاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة للإدارة في سياق المداولات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي ترامب .