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الطيران المدنى تنظم دورة تدريبة عن قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تستضيف سلطة الطيران المدني، فعاليات دورة تدريبية حول "قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران"، التي تنظمها  المنظمة العربية للطيران المدني خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 21 نوفمبر الجاري.

 

 

وافتتح الدورة التدريبية، التي تقام بمقر سلطة الطيران المدني، الكابتن خالد عبدالمنعم، نائب رئيس السلطة،  حيث رحب بالمشاركين فى وتمنى لهم دورة موفقة و إقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر ، ويشرف على الدورة خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة، ويقوم بتقديم المحاضرات فيها الدكتور عصام عبد المعبود استاذ القانون الدولى.

 

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تهدف الدورة إلى تزويد المتدربين بقواعد المنافسة فى القوانين المختلفة وقواعد المنافسة فى "الايكاو" والاتحاد الأوروبي، يشارك فى الدورة متدربين من كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية وجمهورية العراق.

 

 

 

 

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