شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا توقعان اتفاقية لتحديث أساليب العرض بمتحف "العمارنة إخناتون " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السفير المصري لدى ألمانيا ، خالد جلال ، اليوم ، الثلاثاء ، اتفاقية للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ، و"مؤسسة التراث الثقافي البروسي " بألمانيا ، لتحديث طرق العرض بمتحف "العمارنة إخناتون " بالمنيا، والذي أنشئ قبل عشرين عاما على ضفاف نهر النيل.

وصرح السفير المصري ، بأن الجانب الألماني سيمول في المرحلة الأولى تحديث طرق العرض بمتحف "العمارنة إخناتون" بالمنيا ، بقيمة مليوني "يورو" ، بالإضافة إلى ١٥ مليون "يورو " في مرحلة لاحقة.