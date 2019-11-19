مصر وألمانيا توقعان اتفاقية لتحديث أساليب العرض بمتحف "العمارنة إخناتون "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السفير المصري لدى ألمانيا ، خالد جلال ، اليوم ، الثلاثاء ، اتفاقية للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ، و"مؤسسة التراث الثقافي البروسي " بألمانيا ، لتحديث طرق العرض بمتحف "العمارنة إخناتون " بالمنيا، والذي أنشئ قبل عشرين عاما على ضفاف نهر النيل.
وصرح السفير المصري ، بأن الجانب الألماني سيمول في المرحلة الأولى تحديث طرق العرض بمتحف "العمارنة إخناتون" بالمنيا ، بقيمة مليوني "يورو" ، بالإضافة إلى ١٥ مليون "يورو " في مرحلة لاحقة.
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