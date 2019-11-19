شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأفارقة فى عيون مصرية.. رعاية صحية واجتماعية للمهاجرين وأبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في تقديم أوجه الدعم للأفارقة المقيمين فى مصر، حيث يقوم الهلال بدعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التى تراعى الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة لهم على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعى بينهم وبين المجتمعات المضيفة.





ويقوم الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ العديد من البرامج والانشطة المختلفة لدعم الشباب الأفريقي من تأهيلهم لسوق العمل خاصة وان الدولة المصرية تولى اهتماما بالقارة الأفريقية فى إطار تعزير العلاقات مع اشقاؤها الافارقة كما يقدم مجموعة من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى دعم العديد من الأطفال من مختلف الدول الأفريقية المقيمين فى مصر والذين يدرسون فى المدارس المجتمعية التى يخدمها الهلال، كما يتم فتح باب التطوع للشباب الأفارقة من أجل استمرارية تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات.

كانت غادة والى وزيرة التضامن ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى قد شهدت الاحتفال بـ"يوم الشباب الأفريقى"، التى نظمها الهلال، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى والدكتور رامى الناظر المدير العام للهلال الأحمر المصرى، والدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصرى ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وممثلى العديد مِن سفارات الدول الأفريقية فى مصر ومنها مالاوى ومالى والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وممثلى عدد من المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والسفير السويسرى بالقاهرة وجوزيه مانويل زاو سكرتير أول سفارة أنجولا والشباب المتطوعين لدى الهلال .

Advertisements







