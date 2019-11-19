شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نفخر ونعتز بشباب الوزارة المشاركين فى القوافل التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية القوافل بأبعادها المختلفة التعليمية والتربوية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية، باعتبارها أنموذج شديد التميز للعمل الجاد الهادف المشترك بين وزارات الاوقاف والتعليم والشباب والرياضة، وسيتم العمل على التوسع فيه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الأوقاف بمركز التعليم المدنى اليوم الثلاثاء، بوزارة الشباب والرياضة بحضور د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.
وأعرب عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى كثير من شباب علماء الوزارة الذين صاروا واجهة مشرفة لوزارتهم ووطنهم فى الداخل والخارج.
وقال الوزير، إن الوزارة ماضية بقوة فى تأهيل جميع الأئمة والعاملين بها لخلق حالة مجتمعية عالية بالوعى الدينى الصحيح المستنير.
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