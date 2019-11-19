شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يناقش تكثيف الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الاجتماع ناقش وضع مجموعة من البرامج التنفيذية لنشر الوعي بالفكر الصحيح الذي يحمي الناس بمختلف فئاتهم العمرية من الانحراف الفكرى ويساعد على بناء منظومة القيم والأخلاق ومن ثمّ يتحقق التحصين القيمى والسلوكى الذى يعدّ أساسًا فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومواجهة المخاطر التى تهدد ثقافة الفرد والمجتمع على المستوى النظرى والتطبيقى، والعمل على تذليل كافة العقبات.
أضاف عيّاد أن خطة العمل تستهدف تعاون الأزهر الشريف مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة والجامعات من أجل العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، ودعم الحوار الهادف والبنّاء وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المجتمعية التى تواجه المجتمع المصرى، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.
أوضح الأمين العام أن خطة العمل تستهدف عقد جلسات حوارية مستمرة تتضمن مجموعة من العناوين التي تدعم وعي الشباب والمواطنين وتحقق الأمن الفكري، وتشارك فيها المؤسسات العلمية والإعلامية والأجهزة المعنية من أجل إنشاء جيل يعي قضايا وطنه وأمته ويساهم في مواجهة المخاطر التي تحيط بوطننا وأمتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجمع البحوث الإسلامية يناقش تكثيف الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.